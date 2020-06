Bloodborne su PC? Presunti screenshot avvistati in rete!

Nella primavera 2018, il parco titoli di PlayStation 4 si arricchiva di un'esclusiva destinata a conquistarsi un posto speciale nel cuore di moltissimi videogiocatori: Bloodborne.

Firmate da Hidetaka Miyazaki e dal team di FromSoftware, le cupe e lovecraftiane atmosfere del titolo potrebbero ora essere destinate ad approdare su ulteriori piattaforme. In questa direzione sembrano infatti muoversi diverse indiscrezioni emerse nel corso delle ultime ore. In sequenza, diverse fonti hanno preso a segnalare come possibile l'approdo di Bloodborne su PC e PlayStation 5. Alcune voci di corridoio, in particolare, vedono nel porting uno dei progetti sul quale sarebbe attualmente impegnato lo staff di Bluepoint, team responsabile della realizzazione del remake di Shadow of the Colossus.



Ora, a solleticare ulteriormente le aspettative dell'utenza PC, hanno fatto la propria comparsa in rete alcuni presunti screenshot della versione PC di Bloodborne. Questi ultimi, che potete visionare in allegato al Tweet presente in calce, offrono un piccolo scorcio delle strade di Yharnam. Protagonista anche il menu delle impostazioni, che vede tra le opzioni grafiche setting default, low, medium, high e very high.



Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a ricordare che si tratta al momento di rumor non confermati. Nessun porting del gioco è stato ad oggi confermato e non è certa alcuna presenza di Bloodborne all'evento PS5.