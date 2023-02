Bloodborne su PC: in sviluppo il Remake fan made su Unreal Engine 5, ecco il primo video

Servendosi dei potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor della versione più aggiornata di Unreal Engine 5.1, lo youtuber Maxime Foulquier sta provando a realizzare il sogno proibito di ogni appassionato di Souls, ovvero il Remake fan made di Bloodborne su PC.

Il creatore di contenuti non si limita ad annunciare questo suo ambizioso progetto ma ci offre un piccolo assaggio dell'impegnativo lavoro che sta portando avanti: nel video che campeggia in cima alla notizia possiamo ammirare la reinterpretazione in chiave UE5 di Central Yharnam, una delle ambientazioni più iconiche e 'riconoscibili' del capolavoro action ruolistico di FromSoftware.

Diversamente da quanto proposto da altri sviluppatori amatoriali, come il fan concept di Marvel's Wolverine su Unreal Engine 5 dell'ormai noto youtuber TeaserPlay, il lavoro svolto da Maxime Foulquier non si appoggia ad alcun pacchetto grafico acquistato o scaricato gratuitamente dal Marketplace di Epic Store ma si basa interamente sui modelli poligonali e sui materiali realizzati in maniera autonoma dallo stesso creatore di contenuti.

Per riuscire in questa impresa, oltre all'editor di UE5 l'autore del Remake fan made di Bloodborne su PC sta utilizzando Blender e software affini, un approccio che rende ancora più incredibile (e quindi meritevole di attenzione) l'impegno profuso nel ricostruire da zero gli scenari, le creature e al gameplay del kolossal di FromSoftware in esclusiva PS4.

In attesa di reindossare i panni del Cacciatore su PC, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sui sequel non annunciati che stiamo aspettando, da Bloodborne 2 al nuovo The Order.