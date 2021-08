Bloodborne in prima persona è realtà grazie ad una nuova mod

Si continua a parlare di Bloodborne, nonostante siano passati sei anni dal lancio, il gioco FromSoftware è ancora oggi molto popolare e sono in tanti a richiederne un sequel. In attesa di capire se ci sia davvero spazio per Bloodborne 2, i mod stanno dando vita a progetti alternativi come Bloodborne... in prima persona.

Garden of Eyes ha ben pensato di modificare una mod già esistente di Dark Souls III per dare vita ad una versione di Bloodborne interamente in prima persona. Al momento la mod non è ancora scaricabile (neanche in versione demo) ma l'autore ha pubblicato un video che ne mostra il concept e la realizzazione, guardando il filmato in tanti hanno subito pensato a Bloodborne VR e chissà che questa mod non possa davvero servire come ispirazione per FromSoftware.

Bloodborne First Person Mod è compatibile anche con la mod 60fps di Lance McDonald, per tutti gli aggiornamenti potete controllare il canale YouTube Garden of Eyes dove l'autore pubblica regolarmente novità e contenuti sulle mod di Bloodborne.

Lo sapevate? Secondo un rumor FromSoftware sta lavorando con Sony ad una nuova esclusiva per PS5, "un gioco dall'anima Souls" più di quanto non lo siano Elden Ring e Sekiro Shadows Die Twice, almeno stando alle parole della fonte di questa indiscrezione.