Bloodborne su PlayStation 5 a 60fps: la Remastered amatoriale esiste!

Da diverso tempo si diffondono rumor sull'esistenza di Bloodborne Remastered che tuttavia finora non sono mai divenuti realtà. I fan sperano nel ritorno della celebre opera FromSoftware quantomeno in un'edizione rimasterizzata e tecnicamente perfezionata, ma per ora tutto tace. Questo almeno tra le comunicazioni ufficiali.

Lance McDonald, famoso modder specializzato in creazioni relative ai Souls di FromSotware, sta infatti lavorando ad una Remastered amatoriale di Bloodborne per PlayStation 5, capace di raggiungere i 60fps con risoluzione 1080p senza particolari problematiche. Per dare un assaggio della sua produzione, McDonald ha pubblicato anche un breve video-gameplay di 6 minuti circa, che ci permette di vedere l'opera in azione, con risultati piuttosto interessanti.

"Il video mostra 6 minuti di Bloodborne che gira su un reale hardware PS5 a 60fps reali senza ridurre la risoluzione originale Full HD a 1080p", afferma il modder aggiungendo che "nessun upscaling o interpolazione è stata applicata nella sequenza video, si tratta di gameplay vero e proprio ripreso dalla fonte". Vedendo il filmato di McDonald, la sensazione è che una Remastered ufficiale di Bloodborne con supporto ai 60fps sarebbe possibile, e chissà che Sony e FromSoftware non rendano per davvero realtà un simile progetto in futuro, non solo su PS5 ma anche su PC.

A tal proposito, lo stesso McDonald ha sostenuto in precedenza che Bloodborne per PC esiste davvero, portando anche delle prove a sostegno della sua tesi. Sorprese in arrivo, prima o poi?