Bloodborne: il producer Masaaki Yamagiwa lascia Sony Japan Studio

Alla fine del 2020 Teruyuki Toriyama ha lasciato Sony Japan Studio dopo aver lavorato su giochi come Bloodborne, Soul Sacrifice e Demon's Souls, adesso anche il collega Masaaki Yamagiwa ha annunciato la sua intenzione di lasciare lo studio giapponese a fine mese.

"Non farò più parte di Sony Interactive Entertainment a fine mese. Continuerò a lavorare duramente per creare videogiochi. Grazie a tutti!" Questo il testo del messaggio scritto da Yamagiwa sui suoi profili social, senza svelare piani precisi per il suo futuro professionale.

Yamagiwa ha lavorato in Sony Japan Studio come producer di Bloodborne, Dèracinè per PlayStation VR e Tokyo Jungle. Non è il primo abbandono di alto profilo per lo studio giapponese, nei mesi scorsi come detto anche Teruyuki Toriyama ha lasciato la compagnia, così come Keiichiro Toyama (Silent Hill, Gravity Rush) e altri nomi meno in vista, tra cui i producer e director Kazunobu Sato e Junya Okura.

Nonostante il profilo più defilato del team rispetto ad altre realtà Occidentali, Jim Ryan ha ribadito che Sony Japan Studio resta un assets strategico per la compagnia, come dimostra il successo di Astro's Playroom del Team Asobi. Sony Japan Studio è al lavoro su vari progetti, come confermato dal CEO di Sony Interactive Entertainment, al momento però non ci sono novità da annunciare.