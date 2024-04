Bloodborne (Ps Hits) - Classics per PS4 a META' PREZZO! Termina a breve

Bloodborne (Ps Hits) - Classics - PlayStation 4 è un gioco ideale per chi ama il genere dark fantasy. La qualità è garantita dal fatto che sia diretto da Hidetaka Miyazaki, già ideatore di Demon's Souls e di Dark Souls. Due videogiochi molto apprezzati a loro volta. Potrai acquistarlo a metà prezzo, pagando solo 9,98 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ecco la trama ufficiale: Il protagonista si reca a Yharnam alla ricerca di una cura per una sua non meglio specificata malattia. Nella clinica di Iosefka un dottore in sedia a rotelle propone al nostro personaggio un contratto per ricevere una trasfusione di sangue speciale di Yahrnam, che ha poteri curativi.

Una volta creato il personaggio la trasfusione ha inizio; non prima che il medico avverta il protagonista che potrebbe stare per sperimentare un'esperienza simile a un brutto sogno. Sarà davvero così?

Il gameplay è molto simile ai precedenti giochi di FromSoftware succitati, ovvero Demon's Souls e Dark Souls. Si tratta dunque di un action RPG esplorativo in terza persona. Tra le novità, sono state riviste le meccaniche di backstab (colpo alle spalle) e di parry e reposte (parata e contrattacco).

Sono disponibili diversi set di equipaggiamento, tutti nascosti nel mondo di gioco o sbloccabili dopo aver sconfitto determinati nemici.

