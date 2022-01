Bloodborne PS1: il Demake fan made sorprende in nuovi video gameplay

Dopo aver confermato la propria intenzione di lanciare a gennaio Bloodborne PS1, la sviluppatrice Lilith Walther ci riporta idealmente tra i vicoli fumosi di Yharnam per mostrare delle nuove, sorprendenti clip di gameplay tratte dal Demake fan made del capolavoro soulslike di FromSoftware.

I nuovi spezzoni di gameplay proposti da Walther ci offrono uno spaccato dell'esperienza ludica, grafica e contenutistica di questo incredibile progetto che ricrea da zero le ambientazioni, il sistema di combattimento e le dinamiche ruolistiche di Bloodborne per reimmaginarle in pixel art e con tutte le limitazioni tecnologiche dei titoli commercializzati da metà anni '90 sulla prima console PlayStation.

Scorrendo le scene possiamo ammirare il combattimento con Padre Gascoigne, delle fasi di esplorazione nei bassifondi di Yharnam e l'immancabile sequenza ambientata nel Sogno del Cacciatore. Nel mostrare queste nuove clip, la sviluppatrice del Demake di Bloodborne ricorda che il titolo vanterà un framerate sbloccato e il supporto alla risoluzione Full-HD, pur tenendo conto delle limitazioni imposte dall'aspect ratio di 4:3 per "emulare" l'esperienza offerta dai vecchi TV e monitor a tubo catodico, come pure dai primissimi display a schermo piatto.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio definitiva del Demake in stile PS1 di Bloodborne e, con esso, di capire se il progetto sarà a pagamento o se verrà proposto in via del tutto gratuita su PC.