Bloodborne per PS4 festeggia oggi il quinto anniversario dell'uscita in Europa

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati alcuni artwork celebrativi di Bloodborne per festeggiare il quinto compleanno del gioco, cade oggi invece la ricorrenza del medesimo compleanno anche in Europa.

Il 24 marzo 2015 Sony Interactive Entertainment lanciava Bloodborne in Nord America mentre l'uscita nel nostro continente è avvenuta il giorno dopo, a brevissima distanza anche i lanci in Giappone e nel Regno Unito (26 e 27 marzo rispettivamente).

In cinque anni Bloodborne è diventato un vero fenomeno di culto e uno dei giochi simbolo di PlayStation 4, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e ricevendo giudizi estremamente positivi da parte della critica e del pubblico, con la community che ogni anno a marzo presenta l'evento Return to Yahrnam per festeggiare l'anniversario del gioco FromSoftware.

Sono in molti a sperare nell'arrivo di un possibile sequel di Bloodborne, secondo vari insider però Bloodborne 2 non sarebbe in sviluppo e lo studio giapponese sarebbe impegnato anima e corpo su Elden Ring (realizzato in collaborazione con George R.R. Martin) e altri progetti non ancora annunciati.

Raccontateci nello spazio commenti le vostre esperienze con Bloodborne, come vi siete approcciati al gioco FromSoftware? Come lo avete scoperto? Siete riusciti a portarlo a termine senza troppi traumi? Aspettiamo le vostre storie!