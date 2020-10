Bloodborne su PS5 a 4K e 60 fps? Un nuovo fan video lo immagina in azione

Mentre continuano ad accatastarsi rumor su di una possibile riedizione del gioco FromSoftware, gli appassionati provano a immaginare quello che potrebbe essere l'aspetto di una Bloodborne Remastered per PS5.

A offrire una possibile risposta è l'utente YouTube attivo sul Canale "SnazzyAI", che presenta alla community videoludica un nuovo video dedicato. Dopo aver proposto un assaggio di Bloodborne in 4K e 60 fps, il giocatore ha infatti creato un ulteriore filmato in cui presenta un inedito livello di dettaglio per l'avventura lovecraftiana, in una versione del titolo in cui la Caccia procede con uno stabile ed elevato frame rate.

Direttamente in apertura a questa news, trovate dunque un secondo video in cui il Canale YouTube presenta la grafica di Bloodborne sottoposta ad un processo di upscaling tale da simulare l'effetto della risoluzione 4K, realizzato sfruttando le potenzialità delle tecnologie di machine learning delle IA. Sempre grazie a Intelligenze Artificiali, l'utente ha inoltre simulato la resa di un frame rate stabile a 60 fps. Cosa ve ne pare del risultato finale?



Al momento, lo ricordiamo, non vi è nessuna certezza in merito all'esistenza di una Bloodborne Remastered per PS5: sull'argomento si sono infatti susseguiti nel tempo solamente voci di corridoio e rumor non confermati da fonti ufficiali.