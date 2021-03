Bloodborne per PS5 avvistato sul PlayStation Store ma potrebbe essere un errore

Nel weekend una versione PS5 di Bloodborne è stata avvistata da alcuni giocatori sul PlayStation Store, tuttavia vi invitiamo a frenare l'entusiasmo perché potrebbe trattarsi solamente di un bug legato all'interfaccia grafica dello store.

Effettivamente una versione PS5 di Bloodborne è comparsa sul PlayStation Store in alcuni paesi ma c'è da dire che in passato questo è accaduto anche con altri giochi PS4 (come Horizon Zero Dawn o Days Gone), si tratta di un bug noto della UI del negozio digitale di Sony che in qualche caso mostra la doppia versione (PS4/PS5) di alcuni titoli, anche se di fatto non esiste alcuna edizione next-gen.

Al momento non abbiamo certezze di alcun tipo, potrebbe trattarsi di un bug come di un annuncio leakato per errore in anticipo, entrambe le ipotesi sono certamente possibili in mancanza di conferme o smentite. Da tempo si parla dell'arrivo di Bloodborne su PC insieme a produzioni come God of War, Ghost of Tsushima e Uncharted The Nathan Drake Collection, in aggiunta al già annunciato Days Gone, anche in questo caso però si tratta solamente di speculazioni.

Una versione next-gen di Bloodborne sarebbe certamente molto apprezzata dal pubblico considerando che il gioco di FromSoftware e Sony Japan Studio è una delle esclusive PS4 più acclamate di sempre.