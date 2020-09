Bloodborne su PS5? Ecco come apparirebbe il gioco FromSoftware a 4K e 60 fps

In pieno clima da debutto della prossima generazione di console, in rete hanno trovato spazio molte indiscrezioni legate ai giochi destinati a comporre la line-up dei nuovi hardware.

Sul fronte della futura ammiraglia Sony, in particolare, non sono mancati i rumor sul possibile debutto di una Bloodborne Remastered per PS5 e PC. Quest'ultima, si vocifera, potrebbe includere notevoli migliorie tecniche, oltre ad alcuni contenuti inediti. Sull'onda del diffondersi delle indiscrezioni, un appassionato a provato a immaginare quale sarebbe il risultato di un upgrade del gioco FromSoftware in occasione del debutto su PlayStation 5.

Sfruttando l'AI e le tecnologie di machine learning, il Canale YouTube "SnazzyAI" propone un video dedicato a una ipotetica versione migliorata di Bloodborne. In particolare, l'autore del filmato ha realizzato un upscale della risoluzione volta al raggiungimento dei 4K. Inoltre, è stato simulato l'effetto derivante da un'implementazione di un frame rate ancorato ai 60 fps. Il video, come di consueto, è disponibile in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato?



Al momento, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito da una riedizione dell'opera FromSoftware, tra le più amate della community legata alla software house. In attesa di eventuali aggiornamenti, ricordiamo che nel percorso in direzione della pubblicazione del titolo, il team di sviluppo ha rimosso molti contenuti da Bloodborne.