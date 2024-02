Bloodborne per PS5 e PC era davvero in sviluppo ma non si sa che fine abbia fatto

Molte volte negli ultimi anni si è parlato dell'arrivo di Bloodborne su PS5 e PC ma fino ad oggi nulla si è concretizzato. Il modder Lance McDonald ha più volte ribadito come la colpa del mancato debutto di Bloodborne su altre piattaforme non sia di FromSoftware, bensì del publisher.

Nelle scorse ore, lo stesso Lance ha svelato che Sony aveva in programma di portare Dreams su PS5 e PC ma il porting sarebbe stato cancellato dopo i licenziamenti e il successivo ridimensionamento di Media Molecule, che avrebbero di fatto portato allo stop totale del progetto Dreams.

In molti non credono alle parole del modder e fanno presente come in passato abbia detto le stesse identiche cose per Bloodborne, strombazzando un porting per PC e PlayStation che però non è mai arrivato. Sulla vicenda è intervenuto anche Imran Khan, ex Senior Editor di GameInformer USA, che da ragione al collega sottolineando come ad un certo punto Bloodborne per PS5 e PC fosse effettivamente in sviluppo.

Imran Khan sottolinea però di non avere da tempo aggiornamenti sullo sviluppo e dunque è meglio non trattenere il respiro in attesa di novità, in ogni caso quanto dichiarato da Lance negli anni scorsi corrisponde al vero e Bloodborne per PS5 e PC è esistito, ribadisce Khan.

Il destino del progetto però non è chiaro: è stato cancellato o magari si è evoluto in qualcosa di più complesso, come un remake?