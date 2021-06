Bloodborne per PS5 e PC: non solo 4K e 60fps, la remaster offrirà qualcosa di più?

Stuzzicato dalla community, l'insider francese SoulsHunt continua a parlare della versione rimasterizzata di Bloodborne per PS5 e PC, l'insider conferma l'esistenza di questo progetto, forse qualcosa in più di un semplice remaster.

Nella giornata di ieri SoulsHunt ha svelato che questa riedizione uscirà entro fine anno su PC e in seguito su PC, presentando il supporto per il 4K e i 60fps. Tutto qui? Non proprio perchè in un secondo Tweet fa sapere che Bloodborne Remastered non aggiungerà solo i 4K/60fps ma includerà anche altre migliorie che attualmente non è in grado di rivelare.

Come già detto, al timone di questo progetto non ci sarebbe FromSoftware (impegnata su Elden Ring con Bandai Namco) e nemmeno Bluepoint Games (autori del remake di Demon's Souls per PS5) bensì un team che l'insider non vuole rendere noto.

Lo stesso SoulsHunt ammicca alla possibilità che Bloodborne per PS5 e PC possa essere una sorta di "Remastered Plus" a metà tra remake e remaster, come nel caso di Shadow of the Colossus ad esempio, uscito su PS4 e sviluppato proprio da Bluepoint Games.

In ogni caso, PlayStation Studios non ha mai annunciato l'arrivo di Bloodborne Remastered per PlayStation 5 e PC, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.