Bloodborne PSX arriva a gennaio: la data di uscita svelata da un epico trailer

Dopo avervi raccontato tutti i dettagli sul demake di Bloodborne, possiamo ora annunciarvi anche la data di lancio ufficiale dell'intrigante progetto videoludico.

La sviluppatrice Lilith Walther ha infatti confermato che la creazione fan-made sarà effettivamente distribuita alla community una volta ultimata. L'appuntamento, in particolare, è fissato per il prossimo anno, con il Day One confermato per la data del 31 gennaio 2022. L'annuncio è stato condiviso tramite la pubblicazione di un epico trailer dedicato a Bloodborne PSX. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre una ricca panoramica sul peculiare demake in stile PlayStation 1 del capolavoro FromSoftware.

La pubblicazione di Bloodborne PSX avverrà ovviamente in formato gratuito. Il progetto è infatti realizzato da fan e coinvolge una IP registrata. A tal proposito, l'autrice ha peraltro già confermato che, nel caso in cui Sony o FromSoftware dovessero avanzare delle rimostranze in merito, il progetto dovrebbe essere cancellato.



A breve distanza dalla pubblicazione dell'ultimo video gameplay di Bloodborne PSX, Lilith Walther ricorda che non stiamo parlando di un vero gioco per la prima PlayStation, ma di una sua imitazione realizzata in Unreal Engine 4. Purtroppo, per ovvie ragioni legate alle risorse disponibili, il demake non riproporrà l'intero gioco FromSoftware, ma solo le prime sezioni. A tal proposito, è già confermata la possibilità di scontrarsi con Padre Gascoigne, ma il team spera di poter proporre anche la boss fight con il Vicario Amelia.