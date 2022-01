Bloodborne PSX: il Demake fan made è disponibile! Ecco il link per scaricarlo gratis

Dopo aver stuzzicato la fantasia di tutti gli appassionati di retrogaming con il pallino per i soulslike con i video gameplay di Bloodborne PS1, la sviluppatrice indipendente Lilith Walther rende finalmente disponibile il Demake amatoriale del capolavoro action ruolistico di FromSoftware.

Il progetto fan made firmato da Walther ci riporta tra i fumosi vicoli di Yharnam per farci reindossare i panni del Cacciatore in un'esperienza dalle meccaniche di gioco completamente ricostruite in stile PS1.

Il Demake PSX di Bloodborne vanta ben dieci armi uniche, un combat system riadattato in ogni suo aspetto (abilità ed equipaggiamenti inclusi) e soprattutto un comparto grafico che riformula in pixel art le ambientazioni e le creature del soulslike di FromSoftware per reimmaginarlo con tutte le limitazioni tecnologiche dei videogiochi lanciati da metà anni '90 sulla prima console PlayStation.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina Itch.io aperta per l'occasione da Lilith Walther, con tanto di indicazioni sui contenuti di quest'opera e, ovviamente, di link per scaricare gratuitamente questo videogioco fan made ispirato a Bloodborne. Il titolo vanta un framerate sbloccato e il supporto alla risoluzione Full-HD, pur mantenendo un aspect ratio di 4:3 per restituire un'esperienza visiva rapportabile a quella dei vecchi TV e monitor a tubo catodico.