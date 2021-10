Bloodborne PSX: il demake fan made per PS1 risplende nel nuovo gameplay

Proseguono spediti i lavori di Lilith Walther sul Demake PS1 di Bloodborne: la creatrice di contenuti confeziona un video gameplay di 10 minuti che mostra la reinterpretazione con grafica PSX dell'originario editor del personaggio e degli scenari iniziali.

Da grande appassionata di soulslike e retrogaming, l'autrice di questo demake sta attingendo al suo bagaglio di esperienze nello sviluppo low poly e in pixel art per ridare forma alle ambientazioni e alle dinamiche di gameplay di Bloodborne, ripensandone la grafica e l'impianto ludico in un contesto tecnologico "limitato" come quello di PlayStation 1.

I risultati ottenuti dalla creatrice di contenuti sono a dir poco sorprendenti, come testimoniato dal filmato che ricostruisce "in stile PSX" i primi dieci minuti dell'avventura da vivere nei panni dell'eroe del capolavoro action ruolistico di FromSoftware lanciato nell'ormai lontano 2015 in esclusiva su PlayStation 4. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.

Se amate questo genere di progetti, vi consigliamo di dare un'occhiata anche al demake per Game Boy di The Last of Us e, per rimanere in tema di videogiochi horror, al video del demake PS1 di Resident Evil Village.