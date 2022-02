Bloodborne PSX: il demake è stato scaricato 100.000 volte in meno di 24 ore

Realizzato dalla sola Lilith Walther, il demake gratuito di Bloodborne in stile PlayStation One ha sorpreso i giocatori per la cura con cui Yahrnam è stata reinterpretata e per il forte carattere che traspare dal lavoro della sviluppatrice.

Il capolavoro lovecraftiano di FromSoftware in versione PSX è stato tanto apprezzato dagli appassionati da riuscire a raggiungere in meno di 24 dal lancio ben 100.000 download. Lilith Walther non ha potuto fare a meno di condividere la propria incontenibile gioia con un post su Twitter, con cui ha ringraziato tutti coloro che si sono dimostrati interessati al progetto fanmade. Naturalmente nelle prossime ore il numero è solo che destinato a crescere.

Oltre che per il suo evidente valore intrinseco, Bloodborne in versione PSX ha catturato l'attenzione di molti anche per la pesante mancanza di materiale inedito legato all'action-RPG di FromSoftware. In tanti avrebbero scommesso in un sequel, dato il successo riscontrato dal titolo originale, eppure la casa giapponese non ha mai trovato (e forse neppure cercato) un'intesa con Sony per realizzarne un secondo capitolo. Dati i limiti tecnici che frenano il gioco su PlayStation 4, in tanti vorrebbero quantomeno una patch next-gen per PS5 ed un porting su PC, ma al momento nulla di tutto questo è stato annunciato ufficialmente.

Secondo dei rumor che non hanno ad oggi trovato riscontri, Bluepoint sarebbe al lavoro su Bloodborne 2 insieme ad un rifacimento del primo capitolo.