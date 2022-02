Bloodborne PSX: il Demake è ancora più spettacolare in Ray Tracing

Il pazzesco demake gratis Bloodborne PSX di Lilith Walther sprona gli appassionati a realizzare delle mod che contribuiscono, se possibile rendere ancora più spettacolare questo progetto fan made introducendo il supporto al Ray Tracing.

Lo youtuber Garden of Eyes ha colto l'occasione offertagli dal lancio di Bloodborne PSX per mettere mano al comparto grafico della reinterpretazione in stile PS1 del capolavoro a tinte oscure di FromSoftware.

Il suo rifacimento del demake di Bloodborne sfrutta i celebri tool ReShade di Pascal Gilcher per rendere decisamente più virbanti le atmosfere di Yharnam grazie, appunto, a degli effetti grafici che simulano il Ray Tracing per la gestione dei riflessi e delle fonti d'illuminazione dinamica. L'ampio margine di manovra garantitogli dalle esigue richieste hardware della versione "liscia" del Demake fan made di Bloodborne ha permesso al creatore di contenuti di integrare gli effetti path tracing di ReShade alla mod che permette di giocare il rifacimento del soulslike in 4K Widescreen.

Il video confezionato dallo youtuber raffronta l'aspetto primigenio del Demake di Walther con la grafica della versione in widescreen e con effetti Ray Tracing applicabili tramite le mod e un apposito preset dei tool reShade. Per rimanere in tema: avete già visto il trailer del demake 32-bit di The Last of Us per PS1?