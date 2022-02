Bloodborne PSX è disponibile: il Demake gratis è spettacolare!

Dopo aver rapidamente catturato l'interesse della vasta community di appassionati dell'opera originale FromSoftware, la versione definitiva del Demake di Bloodborne è finalmente disponibile per il grande pubblico.

Realizzato in solitaria dalla sviluppatrice Lilith Walther, il rifacimento in stile prima PlayStation del capolavoro FromSoftware può infatti essere scaricato in maniera completamente gratuita da chiunque sia interessato a testare la creazione con mano. Un'opportunità davvero interessante per tutti i giocatori attanagliati dalla nostalgia per i vicoli oscuri e pericolosi di Yharnam, che troveranno in Bloodborne PSX un'opera incredibilmente curata.

Il Demake firmato da Lilith Walther rappresenta infatti un ottimo omaggio all'Action RPG originale, capace di trasportarne in maniera convincente le atmosfere PS4 nell'epoca delle avventure a 32 bit. Bloodborne PSX non è in effetti una replica 1:1 della creazione FromSoftware, ma piuttosto una sua ispiratissima ricostruzione in chiave vintage, realizzata con ingegno e competenza. Come già anticipato dall'autrice, il Demake non ripropone l'intera avventura del Cacciatore, ma solamente le sue prime sezioni.



Proverete Bloodborne PSX con mano?