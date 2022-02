Bloodborne PSX: le meraviglie del Demake nel video confronto con l'originale

I video raffronti tra Bloodborne PSX e il soulslike originario confezionati dagli youtuber testimoniano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'eccezionale lavoro svolto da Lilith Walther su questo Demake fan made.

Nei video realizzati da ElAnalistaDeBits e Cycu1, i due creatori di contenuti mettono a diretto confronto gli spezzoni di gameplay tratti dal Demake gratuito di Bloodborne su PC con le corrispondenti scene del capolavoro action ruolistico di FromSoftware in esclusiva PS4.

Ciò che emerge dal raffronto è la cura maniacale per i dettagli dimostrata dalla sviluppatrice indipendente di Bloodborne PSX nel ricostruire con meticolosità il sistema di combattimento, le ambientazioni di Yharnam e la progressione delle attività del soulslike primigenio. Il tutto, ovviamente, rimanendo fedele alle limitazioni grafiche autoimposte da Walther per far aderire il Demake ai canoni tecnologici e artistici dei videogiochi lanciati da metà anni '90 sulla prima, gloriosa console PlayStation.

Date perciò un'occhiata ai due video che trovate in calce e in cima alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Qualora ve lo foste perso, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra analisi di Bloodborne PS1, il pazzesco Demake gratis su PC.