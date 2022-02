Bloodborne PSX: il sorprendente demake guadagna lo split-screen per 2 giocatori

All'epoca della prima PlayStation non si poteva giocare online, in compenso ci si riuniva spesso e volentieri sotto lo stesso tetto per sfidarsi in locale. Per questo motivo riteniamo che il nuovo aggiornamento di Bloodborne PSX, sorprendente demake realizzato da Lilith Walther, caschi perfettamente a pennello.

Nelle scorse ore, quando dalle nostre parti era notte fonda, la sviluppatrice indipendente ha messo a disposizione l'update 1.05 di Bloodborne PSX che abilita lo split-screen per due giocatori. Grazie ad esso, due Cacciatori possono addentrarsi nella versione anni '90 di Yarnham facendo affidamento l'uno sull'altro con la schermata divisa orizzontalmente. Lilith Walther spiega che è sufficiente attivare l'impostazione Local Co-Op nel menu Extra Options e inserire un secondo controller per poter cominciare a cacciare in compagnia in locale. Tra l'altro, grazie al software Parsec, è anche possibile collegarsi online!

Il funzionamento della modalità Local Co-Op di Bloodborne PSX è ampiamente illustrato nel trailer allegato in apertura di notizia, che la sviluppatrice ha confezionato appositamente l'occasione. Oltre allo split-screen, la patch 1.05 ha anche introdotto alcuni bilanciamenti ed affinamenti all'esperienza di gioco, risolvendo alcuni bug ed applicando diverse modifiche - ad esempio, adesso il Cacciatore vede la sua salute ripristinarsi all'entrata nell'Hunter's Dream.

Se siete interessati al fan game, potete scaricarlo gratuitamente su PC dirigendovi a questo indirizzo. Tra le nostre pagine trovate anche un video confronto tra Bloodborne PS4 e Bloodborne PSX, che mette in risalto tutto l'amore che è stato riversato in questo progetto.