Bloodborne, Ratchet & Clank e tutti i giochi PlayStation Plus di marzo sono disponibili

A partire da oggi (martedì 6 marzo 2018) i giochi PlayStation Plus di marzo sono ora disponibili per ildal PlayStation Store. Gli abbonati al servizio potranno scaricare sei nuovi giochi a costo zero per PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita.

La lista dei giochi Instant Game Collection di marzo include Bloodborne e Ratchet & Clank per PlayStation 4, Legend of Kay Anniversary e Mighty No.9 per PlayStation 3, Claire Extended Cut e Bombing Buster per PlayStation Vita, per un valore complessivo di 138 euro.

Approfittiamo dell'occasione per ricordare che fino al 23 marzo l'abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus è disponibile con lo sconto del 25% al prezzo di 44.99 euro anzichè 59.99 euro, offerta valida sia per i nuovi abbonati che per i clienti desiderosi di estendere il proprio abbonamento.