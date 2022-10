Bloodborne: registrato un nuovo gioco in Australia, ma non è quello che vi aspettavate

Mentre online si continua a discutere del possibile ritorno di Bloodborne su PC e PS5 con il tweet condiviso (e poi rimosso) da Sony, dalle pagine dell'ente australiano preposto alla registrazione dei brevetti spunta un nuovo trademark che cita il kolossal soulslike di FromSoftware. Ma le apparenze ingannano...

Come giustamente segnalato dalla redazione di GameReactor.eu, i curatori del portale ufficiale dell'ufficio brevetti australiano hanno provveduto ad aggiornare il loro sito per fare spazio a un nuovo, insolito patent legato, in qualche misura, al capolavoro action ruolistico realizzato da SCE Japan Studio e dagli autori della trilogia di Dark Souls.

Stando a quanto riferito dall'ente governativo australiano, l'azienda Rock Great Games avrebbe chiesto di ottenere tutti i diritti per lo sfruttamento commerciale in ambito videoludico di "Bloodborne Mobile". Dal portale in questione, d'altro canto, non è possibile sapere se la richiesta avanzata dai rappresentanti di Rock Great Games sia stata già ottemperata o se, al contrario, risulti essere ancora in fase di valutazione.

Una veloce ricerca in rete delle attività pregresse dell'azienda che afferma di essere al lavoro su Bloodborne Mobile non produce alcun risultato, di conseguenza preferiamo non sbilanciarci in considerazioni che, al momento, sarebbero del tutto superflue. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte dei diretti interessati, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sui contenuti tagliati da Bloodborne.