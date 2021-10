Bloodborne reimmaginato come una serie animata Cartoon Network: il video fanmade

Bloodborne è riuscito a lasciare un segno indelebile nel cuore dei giocatori PlayStation, e nel corso degli anni si sono sprecati i tributi con cui l'utenza ha omaggiato il capolavoro firmato Hidetaka Miyazaki.

A dare ulteriore testimonianza dell'affetto che l'utenza nutre nei confronti dell'action game, ecco un sorprendente video fanmade che ha reimmaginato l'incubo di Yahrnam come una serie animata in pieno stile Cartoon Network. La caratterizzazione estetica si rifà a grandi classici realizzati da Dženndi Tartakovskij, tra cui Il laboratorio di Dexter, Le Superchicche, Samurai Jack, e altri ancora.

Nonostante l'azzardo, quello di Anthony Berardo è un tributo davvero ben riuscito, che riesce a catturare in pieno l'essenza di Bloodborne, prendendone in prestito ambientazioni, personaggi, creature ferine, mostruosità lovecraftiane, temibili boss (sono presenti il Vicario Amelia, il Rinato, Lady Maria e tanti altri ancora) reinterpretandoli secondo una chiave di lettura inedita, inaspettata e forte di una grande cura per i dettagli. Cosa ne pensate di questo tributo?

Nel frattempo, non si arrestano i rumor su un remake Bloodborne, apparentemente in via di sviluppo presso gli studi di Bluepoint Games. La casa di sviluppo specializzata in lavori di restauro, e da poco facente parte dei PlayStation Studios, sarebbe altresì al lavoro per realizzare un vero e proprio secondo capitolo di Bloodborne.