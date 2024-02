Bloodborne Remake esiste ed uscirà su PlayStation 6, per un leaker affidabile

L'insider I'm a Hero Too/Head on the Block è tornato parlare di Bloodborne rivelando che un remake del gioco di FromSoftware sarebbe nelle primissime fasi di produzione, destinato a vedere la luce su PlayStation 6.

"Bloodborne Remake per PlayStation 6 è in fase di pianificazione" dice il leaker, che sottolinea come Bluepoint abbia lavorato al progetto per qualche tempo prima di passare la palla ad un altro studio (che non viene nominato). Inoltre sembra che un porting di Bloodborne per PC sia realmente esistito per un certo periodo prima di essere cancellato da Sony per "varie ragioni" non meglio specificate.

I Am Too Hero è un leaker più volte coinvolto in soffiate su Bloodborne, tanto è vero che recentemente qualcuno si è spacciato per lui su Reddit pubblicando leak falsi su Bloodborne Remastered con il solo scopo di rovinare la sua credibilità.

Il leaker è stato tra i primi a svelare che Square Enix ha già il dev kit di Nintendo Switch 2 e oltretutto ha svelato in anticipo l'arrivo di un nuovo gioco di Sonic nel 2024 (rumor poi confermato con l'annuncio di Sonic x Shadow Generations) e il ritorno di giochi SEGA come Jet Set Radio, il suo nome è quindi ritenuto piuttosto affidabile.

Bloodborne Remake uscirà davvero su PlayStation 6? E' presto per dirlo, ma chissà che Sony non ci stia davvero pensando.