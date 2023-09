Bloodborne Remaster nel 2025? Il leaker di Persona 3 Reload ne è sicuro

Ma dunque Bloodborne Remaster esiste oppure no? La riedizione del celebre Action/RPG pubblicato da From Software nel 2015 in esclusiva PS4 è da tempo al centro di rumor che finora, però, non sono mai divenuti realtà. A dire la sua adesso è però un noto leaker.

I'm A Hero Too, che in precedenza ha correttamente rivelato l'esistenza di Persona 3 Reload, sostiene non solo che Bloodborne Remaster esiste a tutti gli effetti, ma anche che Sony starebbe puntando ad una pubblicazione nel 2025, giusto in tempo per festeggiare il decennale del gioco originale. In aggiunta, l'edizione rimasterizzata non sarebbe in sviluppo presso Bluepoint Games, già impegnata su altri progetti, bensì sarà curata da Nixxes. E come se non bastasse, I'm A Hero Too sostiene anche che sarebbe in lavorazione anche una serie anime su Bloodborne realizzato da A1.

Al solito, considerate le diverse voci di corridoio che sono già circolate su Bloodborne Remaster, per il momento è necessario prendere il tutto con il beneficio del dubbio. Difficile in ogni caso che la riedizione venga presentata già in tempi brevi se come sostiene il leaker il suo debutto sarebbe previsto non prima del 2025. Per adesso dunque i fan non possono fare altro che continuare a sognare, magari tramite la mod che abilità i 60fps su Bloodborne giocato su PlayStation 5.