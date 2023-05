Bloodborne Remaster esiste o no? Lance McDonald smentisce il creatore di God of War

Nel corso delle ultime ore sono tornate in auge le indiscrezioni legate a un possibile ritorno in scena dei Cacciatori di FromSoftware, grazie alle dichiarazioni di David Jaffe su di una Bloodborne Remastered.

Stando alle parole condivise dallo storico creatore di God of War, l'acclamata epopea gotica potrebbe fare presto ritorno in versione rimasterizzata. Un'indiscrezione evidentemente ritenuta inattendibile dal noto content creator Lance McDonald, che ha affrontato il tema in un duro Tweet: "È davvero molto triste vedere David Jaffe, l'uomo che ha creato God of War, essersi allontanato così tanto dalla sua posizione nell'industria da essere costretto a ricorrere a rumor privi di fondamento diffusi da content creator per attrarre attenzione. Questa persona non ha nemmeno più delle fonti interne affidabili. Patetico".

Un attacco molto duro, al quale lo stesso David Jaffe ha pacatamente replicato con un ulteriore Tweet. Nel messaggio, che trovate in calce a questa news, l'autore videoludico ha ribadito di essere estremamente soddisfatto della sua scelta di allontanarsi dal mondo dello sviluppo. Realizzare giochi, ha spiegato, era infatti un'attività che non gli offriva più alcuno stimolo positivo.



A otto anni dal lancio di Bloodborne su PS4, la community discute ancora in maniera molto animata del possibile ritorno in scena dell'Action RPG di FromSoftware.