Bloodborne Remaster non si farà? Non è colpa di FromSoftware, dice Lance McDonald

Bloodborne Remaster si o Bloodborne Remaster no? Da anni si parla di una possibile riedizione del gioco sotto forma di versione rimasterizzata o magari di un remake completo stile Demon's Souls. Fino ad oggi però non si è mai concretizzato nulla, ma la colpa non è di FromSoftware.

Lance McDonald, noto modder, leaker e dataminer dei giochi di FromSoftware, ha risposto ad un commento che dava proprio la colpa allo studio giapponese per questa situazione. Lance ha però voluto mettere le cose in chiaro spiegando come l'assenza di una riedizione di Bloodborne non dipenda in alcun modo dal team di Miyazaki, confermando come "non spetta a loro decidere se riportare Bloodborne in vita."

Non vengono citate altre aziende oltre FromSoftware ma è chiaro come il riferimento sia al publisher, Sony Interactive Entertainment, evidentemente non interessato a riproporre il gioco, realizzato da From e Sony Japan Studio (entità che dal 2021 non esiste più).

Perché dal nulla si è tornati a parlare di una remaster del gioco? Perché a quanto pare Bloodborne ha venduto molto di più rispetto a quanto dichiarato da Sony (si parlava di vendite comprese tra un milione e due milioni di copie, dato fermo però al 2015) e questa notizia ha riacceso la scintilla della community, desiderosa più che mai di un remake o una remaster. Un leaker si dice sicuro che Bloodborne tornerà nel 2025... ci crediamo?