Bloodborne Remaster su PC e PS5 al PlayStation Showcase? David Jaffe a ruota libera!

In rete impazzano i rumor sul PlayStation Showcase dato per imminente. Al valzer di rumor sull'evento di Sony partecipa anche David Jaffe: il creatore di Twisted Metal e God of War gioca con le coronarie dei fan di soulslike citando Bloodborne Remastered tra i possibili protagonisti dello show.

Nel corso dell'ultima sessione di domande e risposte tenuta su YouTube da Jaffe, l'ex sviluppatore di Sony si dice ancora in contatto con molti dei suoi vecchi colleghi e, proprio per questo, afferma di conoscere parte dei piani previsti dal colosso tecnologico giapponese per il rumoreggiato spettacolo digitale del team PlayStation previsto tra fine maggio e inizio giugno.

Rivolgendosi a un appassionato di soulslike che sogna di riesplorare Yharnam su PC e PlayStation 5, Jaffe spiega che "adoro Bloodborne. Non so se sarà una Remaster per PS5 o un semplice porting per PC, però so che è in sviluppo. Ma non ho la più pallida idea di quando vorranno mostrarlo al pubblico".

Il papà di Twisted Metal e God of War, quindi, si dice certo del fatto che Sony sia impegnata nello sviluppo di un videogioco di Bloodborne, ma allo stesso tempo ritiene di non avere ulteriori elementi per definirlo una Remastered per PlayStation 5 o un porting destinato ad approdare su PC (un'eventualità, quest'ultima, che comporterebbe comunque l'arrivo di una versione ottimizzata su PS5).

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Bloodborne, i contenuti tagliati dal capolavoro di FromSoftware.