Bloodborne Remastered su PS5 e PC: un leak ne svela l'esistenza?

Bloodborne è uno dei titoli targati FromSoftware più amati di sempre e le voci di corridoio su una versione rimasterizzata per PlayStation 5 si stanno facendo sempre più insistenti.

Circa un mese fa, sul canale YouTube di PC Gaming Inquisition erano apparse delle informazioni su un presunto playtest su PC di Bloodborne Remaster e questa volta è il turno del rivenditore francese Fnac. Nello specifico il retailer avrebbe annoverato il videogioco in una lista di titoli in arrivo su PlayStation 5. La fonte specifica che il gioco non sarà in esclusiva sulla nuova console, fattore che risulta in linea con i precedenti rumor che lo volevano in uscita anche su PC.

Naturalmente c'è una buona possibilità che Bloodborne sia finito nell'elenco per via di un errore, ma Fnac aveva già rivelato in anticipo la data di apertura dei preordini della nuova console di casa Sony, quindi la possibilità che l'informazione sia veritiera non è del tutto da scartare.

Tuttavia, l'annuncio che Bloodborne sarà uno dei titoli inclusi nella PlayStation Plus Collection gioca a sfavore di questa voce di corridoio, dato che nessuna delle informazioni pubblicate ufficialmente punta nella direzione di una versione rimasterizzata del soulslike. Voi cosa ne pensate, sperate che questi rumor si rivelino fondati o preferite la versione del gioco in arrivo con l'offerta PlayStation Plus?