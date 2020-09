Bloodborne Remastered, la caccia riprende su PC e PS5 con nuovi contenuti? Ancora rumor!

Di recente, sono emersi in rete rumor decisamente intriganti, legai alla possibile esistenza di un remake di Metal Gear Solid per PS5, che coinvolgerebbe i primi due capitoli della saga Konami.

L'opera firmata da Hideo Kojima potrebbe tuttavia non essere l'unica a essere destinata a divenire protagonista di un'operazione di "recupero". Le medesime fonti che riferiscono del ritorno delle due icone videoludiche hanno infatti condiviso anche nuove voci di corridoio legate alla tanto chiacchierata Bloodborne Remastered.

A diffondere per primo le voci legate alla Metal Gear saga è stato il Canale YouTube di RedGamingTech, che in passato si è dimostrato essere gestito da un insider capace di offrire anticipazioni poi rivelatesi corrette. Ebbene, come potete verificare in apertura a questa news, nel medesimo video viene evidenziato come una delle fonti consultate abbia incidentalmente confermato anche l'esistenza di Bloodborne Remastered. Secondo quanto riferito, il gioco sarebbe attualmente in una fase piuttosto avanzata dello sviluppo, con pubblicazione attesa su PC e PlayStation 5. Non solo: la nuova edizione dell'opera FromSoftware dovrebbe portare con sé anche alcuni "contenuti aggiuntivi", la cui natura non è stata specificata.



Al momento, vi invitiamo a ricordare che i rumor non rappresentano in alcun modo informazioni ufficiali e potrebbero dunque rivelarsi errati in toto o in parte: per scoprire la verità, non resta purtroppo altro da fare che pazientare in attesa di eventuali conferme o smentite.