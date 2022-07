Bloodborne Remastered esiste? Jason Schreier spegne ogni speranza

Uscito nel 2015, ancora oggi Bloodborne viene considerato uno dei migliori giochi mai prodotti da From Software. L'esclusiva PlayStation 4 ha fatto breccia nel cuore di milioni di appassionati che ancora oggi sperano di rivederla in azione sotto nuova veste, tramite remastered, conversione PC o un seguito diretto.

Nonostante la grande popolarità dell'opera firmata da Hidetaka Miyazaki, però, mai nessun nuovo progetto legato a Bloodborne si è finora concretizzato, lasciando spazio soltanto ad alcuni leak poco credibili su Bloodborne Remastered negli scorsi mesi. Una riedizione vedrà mai la luce, quindi? Ovviamente mai dire mai, ma se dovesse accadere, di sicuro non sarà a breve. E di questo ne è sicurissimo il noto insider e giornalista Jason Schreier.

Rispondendo ad un follower che chiedeva leak su Bloodborne Remastered, Schreier è stato secco e diretto: "Non puoi fare leak su ciò che non esiste", senza aggiungere altro. Poche parole che mettono in chiaro come, almeno per il momento, Sony non ha alcun piano per un ritorno del gioco e siano concentrati su ben altri progetti. Anzi, si fanno sempre più insistenti i rumor sull'annuncio di un nuovo Armored Core da parte di From Software, segno di come anche la software house giapponese abbia al momento altre priorità.

Dato l'amore dei fan nei confronti dell'IP, comunque, non bisogna escludere che prima poi Bloodborne faccia il suo ritorno in qualche veste. In breve: chi vivrà, vedrà.