Bloodborne Remastered e febbre da rumor: arriva il sarcastico generatore di leak!

Nel corso della storia di FromSoftware, sono state molte le produzioni in grado di catturare con forza i cuori dei giocatori. Tra queste ultime, Bloodborne occupa sicuramente un posto speciale nella community di appassionati.

Per questa ragione, non sorprende la grande risonanza conquistata negli ultimi mesi da rumor e indiscrezioni che vorrebbero il titolo pronto a fare ritorno in una versione aggiornata per PlayStation 5 e PC. Molteplici voci di corridoio hanno in particolare riferito di una Bloodborne Remastered in 4K e 60 fps, con alcuni contenuti inediti inclusi. Sostanzialmente, stando alle descrizioni diffusesi in rete, potremmo descrivere la chiacchierata produzione come una sorta di Bloodborne: Director's Cut, sulla scia di quanto proposto da Sony con Ghost of Tsushima e Death Stranding.



Al momento, tuttavia, non vi è nulla di confermato in merito, nonostante una vera e propria esplosione di indiscrezioni sul tema. Queste ultime, infatti, stanno trovando origine soprattutto da fonti non verificabili o generalmente poco attendibili, che oltre al ritorno del gioco hanno ad esempio messo in campo anche la dubbia esistenza di una serie TV di Bloodborne.



In attesa del debutto di Elden Ring, un appassionato delle opere FromSoftware ha deciso di approcciare il fenomeno con ironia, dando vita ad un vero e proprio "generatore di rumor su Bloodborne Remastered". Il funzionamento del simpatico strumento è molto semplice: è infatti sufficiente inserire il proprio nome o un nickname e quest'ultimo darà vita all'indiscrezione che "meglio vi si adatta", tra data di uscita, piattaforme di destinazione, team di sviluppo e caratteristiche tecniche del rifacimento. Se volete testare il generatore, trovate il link nel Tweet in calce a questa news!