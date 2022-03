Bloodborne Remastered allo State of Play: spunta un leak poco credibile

È ormai da anni che i fan dei prodotti FromSoftware sperano nel ritorno di Bloodborne non solo con un secondo capitolo, ma anche con un'edizione rimasterizzata che permetta di rigiocare l'avventura ambientata a Yharnam ad alta risoluzione e a 60 fotogrammi al secondo. A tal proposito, sta circolando un leak probabilmente fake della Remastered.

Nel corso delle ultime ore è apparsa sui social un'immagine che sembra mostrare uno scatto off-screen di Bloodborne Remastered, la tanto chiacchierata versione rimasterizzata del gioco per PlayStation 5 e PC. Ad accompagnare il leak vi è anche qualche breve informazione sull'annuncio, che dovrebbe avvenire proprio domani, 9 marzo 2022, allo State of Play. Purtroppo, però, occorre specificare che si tratta senza ombra di dubbio di un fake. Oltre alla dubbia provenienza del leak, pubblicato sul portale 4chan, occorre anche evidenziare che l'immagine utilizzata da chi ha creato il finto scatto off-screen è ben nota al pubblico ed è stata già utilizzata in altre occasioni dalla community. Insomma, è davvero improbabile che si tratti di un reale leak.

In attesa di scoprire quali saranno i prodotti che Sony mostrerà nel corso dell'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Elden Ring.