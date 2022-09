Bloodborne Remastered e PC: FromSoftware troppo impegnata con Elden Ring, per Grubb

Nonostante i falsi leak su di una Bloodborne Remastered per PS5 o PC continuino a fare la propria comparsa in rete, sembra proprio che per il momento non vi siano novità all'orizzonte per il capolavoro gotico di casa FromSoftware.

A ribadirlo, è ancora una volta Jeff Grubb, con il noto giornalista videoludico che ha affrontato la questione nel corso dell'ultimo episodio del suo Xbox Expansion Podcast. Durante la trasmissione, l'insider ha dichiarato che al momento FromSoftware sarebbe completamente assorbita dal supporto post lancio di Elden Ring. Dopo il travolgente successo riscosso dall'open world esordito a inizio anno, gli sviluppatori del team giapponese sarebbero infatti troppo occupati con l'Interregno per poter pensare ad una revisione dell'esperienza proposta dalla versione PlayStation 4 di Bloodborne.

Una circostanza che non sembra poter essere aggirata con la semplice assegnazione del progetto di una Bloodborne Remastered ad un team esterno. Sempre stando a quanto dichiarato da Jeff Grubb, il codice dell'Action RPG sarebbe infatti particolarmente "problematico", al punto che solamente FromSoftware sarebbe in grado di gestire la realizzazione di una riedizione del gioco. Di conseguenza, il team sarebbe costretto a supervisionare il progetto anche nel caso di un coinvolgimento di un'altra software house da parte di Sony.



Per il momento, dunque, sembra che per i Cacciatori dovranno attendere ancora prima di poter tornare a sfoderare la mannaia.