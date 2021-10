Bloodborne: Remastered e sequel per PS5 in arrivo da Bluepoint, rumor insistenti

Nonostante siano ormai passati diversi anni dal lancio, Bloodborne continua ad essere al centro dei pensieri di molti giocatori, ed un sequel dell'onirica opera firmata FromSoftware e Miyazaki è quasi ossessivamente richiesta da parte da parte dell'utenza.

Con un recente tweet, l'insider Colin Moriarty, generalmente ritenuto molto affidabile, ha lasciato intendere che Bluepoint Games sia attualmente al lavoro sull'IP di Bloodborne. Dopo mesi di speculazione, la software house è stata ufficialmente acquisita da Sony e potrebbe aver ricevuto l'onere e l'onore di dare un futuro al franchise tanto amato da parte degli appassionati di soulslike.

Moriarty ha deciso di approfondire la questione con dei nuovi messaggi pubblicati su Discord. Come potete osservare tramite lo screenshot che vi abbiamo riportato più in basso, l'insider suggerisce che Bluepoint stia sviluppando una Remastered di Boodborne, prima di passare al secondo capitolo vero e proprio, entrambi destinati a debuttare in esclusiva su PlayStation 5.

L'insider ha intenzione di confrontare le informazioni riportate con altri suoi contatti interni a Sony, in modo da verificarne l'attendibiltà. Tuttavia, la fonte da cui provengono le voci su Bluepoint e Bloodborne aveva già parlato confidenzialmente di Insomniac e Marvel's Wolverine (Moriarty non ha diffuso le voci in quanto lui stesso era scettico al riguardo).

Come sempre in questi casi, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele ed attendere eventuali interventi ufficiali da parte di Sony.