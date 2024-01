Bloodborne ci riporta nella Torre dell'Orologio Astrale in un cosplay di Lady Maria

Mentre il pubblico di appassionati attende novità su Elden Ring Shadow of the Erdtree, espansione che pare debba uscire proprio a brevissimo, i riflettori sono puntati anche su un altro 'Souls' di FromSoftware. Parliamo di Bloodborne, omaggiato dalla cosplayer Bliss attraverso un'interpretazione evocativa.

Purtroppo per i fan, nonostante le continue voci di questi ultimi anni, Bloodborne remaster non si farà. La colpa pare non sia di FromSoftware, a cui non spetta una tale decisione, ma indirettamente di Sony. A ogni modo, gli appassionati non dovrebbero perdere le speranze poiché i leak a riguardo proseguono. Inoltre, pare che FromSoftware stia sviluppando un'altra esclusiva su PlayStation 5 e che sia in produzione un film su Bloodborne.

In attesa di novità su una eventuale anche se remota remaster e sul presunto lungometraggio, siamo di ritorno a Yharnam con questo cosplay di Lady Maria da Bloodborne. Boss più temibile del DLC The Old Hunters, è custode dei segreti di Byrgenwerth, su cui ruota la lore del titolo. Lady Maria era un'abile cacciatrice, allieva prediletta del primo cacciatore Gehram e discendente della Regina di Cainhurst Annalise. È maestra nell'utilizzo del sangue e del fuoco, ma al di fuori del combattimento è anche una brillante ricercatrice. Fu a capo dell'edificio ricerche, dove nacquero gli esperimenti sugli abitanti di Yharnam. Nell'interpretazione dell'artista italiana la ammiriamo in uno scatto a mezzo busto con in pugno la sua Rakuyo pronta ad affrontare il cacciatore.