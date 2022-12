Bloodborne, ci risiamo:un post social di Sony scatena i fan con teorie su remake e porting

Il mai abbandonato sogno del porting PC o PS5 di Bloodborne torna ad affollare i pensieri dei fan del capolavoro a tinte oscure di FromSoftware e Sony Japan Studio 'per colpa' di un post condiviso dai curatori dei social di PlayStation UK.

I ragazzi che gestiscono il canale Twitter e gli altri profili social della divisione britannica di PlayStation hanno infatti stuzzicato la fantasia degli appassionati di Bloodborne con l'immagine di uno dei tanti boss che popolano la dimensione oscura di Yharnam.

Lo scatto in questione, è bene precisarlo, non prelude ad alcun annuncio ma rientra semplicemente in una sfida sui social lanciata dal team di PlayStation UK per coinvolgere la propria community: un'iniziativa analoga venne presa su Twitter da Sony nell'ottobre di quest'anno, scatenando anche allora un acceso dibattito sul possibile ritorno di Bloodborne con una versione attualizzata su PlayStation 5, un porting PC o addirittura con Bloodborne 2.

Al netto dell'animata discussione che sta avendo luogo in queste ore sui social e sui forum videoludici più frequentati, il nostro consiglio non può che essere quello di considerare le ultime attività social di PlayStation UK per ciò che sono, ovvero delle normali attività di promozione e 'intrattenimento'. Ben diverso è invece il discorso legato agli indizi condivisi dai PlayStation Studios con le cartoline di Bluepoint e Sucker Punch: gli autori di Demon's Souls e Ghost of Tsushima, infatti, sembrano aver 'nascosto in bella vista' degli indizi sui loro prossimi videogiochi all'interno degli artwork per gli auguri di buone feste.