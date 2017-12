Bloodborne: scoperto un modo per affrontare uno dei boss tagliati dal gioco

In queste ultime settimane, diversi data miner hanno scoperto alcuni equipaggiamenti, oggetti e addirittura boss tagliati dal contenuto finale di, action-RPG sviluppato dadisponibile in esclusiva su PlayStation 4.

A quanto pare, la situazione si è ora evoluta, e gli utenti hanno trovato il modo di permettere a tutti di affrontare uno dei boss facenti parte del cut content di Bloodborne. Se curiosi di affrontare la creatura, seguite le seguenti istruzioni:

Inserite il codice "sikgc3sm" tramite una delle tombe adibite ai chalice dungeon presenti nel Sogno del Cacciatore;

Completate il rituale, quindi allontanatevi brevemente dalla tomba;

Riavvicinatevi alla tomba, e premete due volte "X" per teletrasportarvi nel dungeon.

Il metodo è funzionante, come dimostrato dal video che trovate in calce, e permette di affrontare un boss vagamente simile ad una piovra situato in uno stage inedito e rimasto parzialmente scarno di dettagli. Nota importante: per uscire dal dungeon dovrete raggiungere le scale del primo livello e lasciarvi cadere nel vuoto, per poi riapparire nel Sogno del Cacciatore (apparentemente non vi è altro modo di abbandonare il dungeon). Per il corretto funzionamento, infine, sarà necessario un abbonamento al PlayStation Plus per poter accedere alle funzioni online di Bloodborne.

Stando a quanto riportato da alcuni utenti su ResetEra, è possibile affrontare il boss Great One Beast allo stesso modo, inserendo il codice "arkhv2vs".