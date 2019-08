Bloodborne, scoperto un nuovo Cut Content: boss fight con Master Willem!

Bloodborne è un titolo ricco e sfaccettato, stracolmo di contenuti e misteri che ancora stanno facendo discutere i fan. Esattamente come accade per qualsiasi gioco, in ogni caso, anche il capolavoro di FromSoftware è andato incontro a numerosi rimaneggiamenti e tagli durante lo sviluppo.

L'ormai celebre utente Lance McDonald sta così proseguendo nell'analisi del codice di gioco nel tentativo di scovare tutti i contenuti cancellati prima dell'arrivo sugli scaffali. La sua ultima scoperta è sensazionale: a quanto pare, durante la lavorazione gli sviluppatori avevano messo a punto persino una boss fight con Master Willem, il rettore dell'università di Byrgenwerth. Durante l'avventura può essere incontrato mentre si trova semplicemente seduto su una sedia a dondolo al chiar di luna. Normalmente, si limita ad indicare la direzione verso la boss fight successiva, ovvero Rom, il Ragno Ottuso. McDonald ha tuttavia scoperto che durante lo sviluppo il rettore era in grado di attaccare i giocatori di passaggio, fluttuando con la sedia per poi piombare al suolo. Guardate voi stessi nel filmato allegato in cima a questa notizia.

Tra gli altri contenuti tagliati di Bloodborne scoperti in passato figurano anche la versione originale della Regina di Yarnham e la possibilità di cooperare con Padre Gascoigne. Tra le nostre pagine trovate un intero speciale sui Cut Content di Bloodborne.