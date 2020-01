Bloodborne: scovato un nuovo boss tra i contenuti tagliati dal gioco

Nonostante siano ormai trascorsi svariati anni dalla pubblicazione di Bloodborne in esclusiva su PlayStation 4, i fan hanno talmente apprezzato il lavoro svolto da From Software che hanno iniziato ad analizzare ogni singolo bit del gioco e, tra gli elementi del cut content, è appena emersa una nuova boss fight.

Tra i numerosissimi contenuti tagliati dalla versione finale del gioco a base di cacciatori e creature mostruose, i dataminer sono riusciti a ricostruire con non poca fatica un'intera boss fight contro il Chierico Loran. Questo temibile nemico è dotato di vari attacchi e, se escludiamo alcune problematiche legate principalmente al suo movimento, si tratta di uno scontro molto interessante e ben realizzato. Il nemico, che resta perennemente al centro dell'arena, è in grado di attaccare il protagonista tramite l'utilizzo di un bastone infuocato, grazie al quale può generare delle onde di fuoco decisamente complesse da evitare.

Purtroppo non è possibile provare con mano questa porzione di gioco, ma grazie ai video pubblicati su YouTube dai modder si può vedere il Chierico Logan in movimento per circa tre minuti e mezzo.

Nel caso in cui ve lo foste perso, sulle nostre pagine trovate un intero video dedicato al cut content di Bloodborne, che vanta ora un bel po' di contenuti.