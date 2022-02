Bloodborne: sequel su PS5, patch next-gen o port PC? Niente di tutto ciò per Omnipotent

Bloodborne è ricordato dai possessori di PlayStation 4 come uno dei titoli più memorabili della scorsa generazione videoludica, e sono tanti i fan del souls-like lovecraftiano a bramare un sequel su PlayStation 5, o quantomeno una patch next-gen sull'ammiraglia di Sony e un port su PC.

Ma quale di questi progetti è in cantiere negli studi di Sony? Secondo il noto insider Omnipotent, che si è rivelato una fonte particolarmente attendibile con Elden Ring e le altre produzioni FromSoftware, la casa nipponica non ha alcun piano per espandere o aggiornare l'IP di Bloodborne.

L'insider specifica innanzitutto che, quando Hidetaka Miyazaki ha dichiarato di non voler tornare a lavorare su Dark Souls dopo la pubblicazione del terzo capitolo della trilogia, includeva implicitamente anche il nome di Bloodborne. È anche vero che il director ha in seguito precisato che l'IP dell'esclusiva PlayStation appartiene a Sony, e sarà sempre lei a decidere cosa farne.

Una patch next-gen o un port PC di Bloodborne vengono ritenuti molto più probabili di un sequel da Omnipotent, eppure l'insider, che si dice ormai da anni a conoscenza dei tanti progetti di FromSoftware (inclusi Elden Ring, Sekiro, Demon's Souls remake, ed altri giochi non ancora annunciati) non ha mai sentito parlare di qualcosa del genere dalle sue fonti.

In passato si è parlato di Bloodborne 2 e di un remake del primo capitolo in via di sviluppo presso Bluepoint Games, ma al momento non abbiamo alcun riscontro ufficiale al riguardo.