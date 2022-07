Bloodborne: storie da Yharnam, il riassunto della serie a fumetti

Per gli appassionati della mitologia di Bloodborne, esistono alcuni volumi a fumetti, editi da Titan Comics, che raccontano le storie nascoste di Yharnam. Ecco il nostro riassunto.

Bloodborne è uno dei titoli più amati tra quelli prodotti da FromSoftware, nonché una delle esclusive PlayStation 4 più iconiche in assoluto. Non solo per il suo viscerale e adrenalinico combat system, ma è anche e soprattutto per la sua ambientazione gotica e le sue storie che mescolano bestialità e trascendenza divina che i giocatori vorrebbero rivivere Bloodborne su PS5 e PC in 4K/60fps.

La serie a fumetti di Bloodborne si divide in quattro capitoli, ognuno dei quali incentrato su un protagonista diverso e sulla sua storia. "Il Sonno della Morte", ad esempio, tratta di un cacciatore androgino senza nome alla disperata ricerca di un Sanguesmunto. Durante il suo cammino incontrerà Djura, personaggio presente nel gioco per PS4. "Sete di Guarigione" racconta invece di Alfredius, un medico che cerca un rimedio al morbo di Yharnam e che inizierà a svelare gli oscuri segreti della Chiesa della Cura.



Ne "Il Canto dei Corvi" possiamo invece approfondire il personaggio di Eileen, la Cacciatrice di Cacciatori che incrociamo nella nostra avventura a Yharnam rimasta intrappolata ai confini della propria mente. "Il Velo Lacerato" è invece la storia di un ex soldato di cui non conosciamo mai il nome che ha deciso di dedicare il resto della sua esistenza alla scoperta dei più grandi segreti dell'universo di Bloodborne. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al filmato che trovate in apertura e al nostro Speciale dedicato ai fumetti di Bloodborne.