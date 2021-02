Bloodborne: uno streamer lo sta giocando a 60fps grazie alla patch di Lance McDonald

Come vi avevamo riferito alcuni mesi fa, l'instancabile dataminer Lance McDonald aveva trovato il modo di creare una patch che riuscisse finalmente a far girare Bloodborne, considerato da molti come il capolavoro assoluto di FromSoftware, a 60fps su PlayStation 4 Pro.

Sono già stati diffusi alcuni video dimostrativi con cui abbiamo potuto ammirare il sanguinolento action game a 60 frame al secondo, ma Lance McDondald ha ben pensato di permettere allo streamer Distortion2 di giocare e trasmettere in live Bloodborne con la sua patch. Raggiungendo il canale del content creator, celebre nella community per le sue numerose speedrun sui soulslike, potete dunque ammirare il titolo di ispirazione lovecraftiana al massimo della fluidità raggiungibile su PS4 Pro senza tagli di alcun tipo.

Nei precedenti test si era constatato che per raggiungere i tanto agognati 60fps si rivelava necessario abbassare la risoluzione fino ai 720p, tuttavia è chiaro come il sole che il titolo tragga enorme beneficio dalla fluidità del gameplay letteralmente raddoppiata rispetto a quanto è possibile avere su PS4 standard, dove sono inoltre presenti gravi problemi di frame pacing.

Purtroppo nemmeno PlayStation 5 si è rivelata essere in grado di incrementare il frame-rate di Bloodborne: le funzioni di retrocompatibilità non bastano ad assolvere un compito che sarebbe da demandare ad una apposita patch realizzata dagli sviluppatori di FromSoftware.