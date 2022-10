Bloodborne, che succede? Sony rimuove il post che citava il kolossal soulslike

Il mistero del post di Sony su Bloodborne s'infittisce: il colosso tecnologico giapponese ha infatti deciso di rimuovere dai social il criptico messaggio con l'immagine che mostrava un dettaglio della copertina del kolossal soulslike.

A nemmeno ventiquattr'ore dalla sua pubblicazione su Twitter, il post di Sony che invitava la community PlayStation a scoprire il gioco 'nascosto in bella vista' con l'immagine ingrandita del dettaglio della cover di Bloodborne è effettivamente scomparso dai social, e con esso le centinaia di messaggi condivisi dagli appassionati del capolavoro action ruolistico di SIE Japan Studio e FromSoftware lanciato in esclusiva su PlayStation 4 nell'ormai lontano 24 marzo del 2015.

Il 'dietrofront social' dei curatori del profilo Twitter principale di Sony, in realtà, potrebbe essere dovuto proprio alla reazione degli appassionati di soulslike, particolarmente sensibili a qualsiasi speculazione o leak riguardante il ritorno a Yharnam del Cacciatore.

Certo è che, a prescindere dalle finalità del tweet di Sony e dalle ragioni addotte nel cancellarlo, la community non ha mai smesso di nutrire speranze per il possibile ritorno di Bloodborne con Remake o Remaster su PC e PS5, anche senza una collaborazione diretta con FromSoftware come sostenuto di recente dal noto 'scopritore di segreti soulslike' Lance McDonald.