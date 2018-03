Bloodborne: The Old Hunters in offerta sul Playstation Store a 6.99 euro

Da oggi fino al 22 marzo sarà possibile acquistare, l’unico DLC di, a soli 6.99 euro invece che 19.99. Una notizia che sicuramente farà piacere a tutti coloro che hanno scaricato gratuitamente il titolo digrazie al PS Plus

The Old Hunters, oltre a offrire nuove aree, armi e boss, approfondisce alcuni aspetti della trama e della lore del gioco, coinvolgendo personaggi completamente nuovi e altri che abbiamo imparato a conoscere nel gioco di base. Sulle nostre pagine il DLC di Bloodborne è stato premiato con un 8.5, di seguito vi proponiamo un estratto dal commento finale della nostra recensione: “The Old Hunters è un esempio da seguire per chiunque voglia sviluppare dei contenuti aggiuntivi, e con esso From Software realizza un altro centro, ampliando in maniera coerente e meravigliosa una delle esclusive più importanti uscite quest’anno su PlayStation 4. Il prezzo di 19.99€ è ampiamente ripagato da 16 armi, 5 boss e 3 aree inedite, per una mole di contenuti che garantisce circa quindici ore di gioco: il tutto escludendo lo stimolo a riaffrontare la campagna principale con i nuovi strumenti dell’officina. […] Un acquisto insomma obbligatorio per chi ha amato l’originale e vuole lasciarsi pervadere nuovamente dal sublime piacere della caccia”.