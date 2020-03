Bloodborne, torna l'evento fan-made Return to Yharnam: tutti i dettagli in video

A cinque anni dalla pubblicazione del gioco, è tornato l'evento fan-made Return to Yharnam in Bloodborne, mediante il quale i fan festeggiano il soulslike di FromSoftware esclusivo per PlayStation 4.

Come si confà alle community più organizzate, anche quella di Bloodborne ha messo a punto delle regole ben precise per l'evento, iniziato lo scorso 10 marzo e destinato a proseguire fino al 24 marzo. A tutti i partecipanti viene infatti chiesto di creare un nuovo personaggio, ricominciare l'avventura e affrontare i boss del gioco assieme agli altri utenti. Tutti coloro che vogliono partecipare devono avere la premura di impostare la regione del matchmaking su Worldwide, accettare le richieste di collaborazione e le invasioni. Tutti i partecipanti sono inoltre invitati a lasciare un voto positivo agli altri giocatori, con l'obiettivo di rendere ancor più saldo il legame che ancora tiene assieme la community dopo tutti questi anni.

State già partecipando a questa simpatica iniziativa? Se ne volete sapere di più, allora vi consigliamo di guardare il video speciale che abbiamo confezionato appositamente per l'occasione. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione! Intanto, mentre continuano a circolare indiscrezioni su Bloodborne 2, i ragazzi di FromSoftware sono al lavoro su Elden Ring, per il quale si stanno avvalendo della collaborazione di George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade.