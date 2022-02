Bloodborne torna a maggio con il primo fumetto gratis di una nuova serie

Titan Comics ha appena svelato la copertina di un nuovo fumetto di Bloodborne che verrà pubblicato gratuitamente sabato 7 maggio, giornata in cui, come ben sanno tutti gli appassionati, cade il Free Comic Book Day.

Ogni anno, il primo sabato del mese di maggio i più grandi publisher del mondo si fanno magnanimi e regalano ai loro lettori dei fumetti gratis. Un assist perfetto per Titan Comics, che ha ben pensato di approfittare della ricorrenza per offrire in via del tutto gratuita il primo volume di una nuova serie limitata di Bloodborne, che debutterà anch'essa nel mese di maggio. Al momento non sappiamo molto al riguardo e dobbiamo accontentarci di un'affascinante quanto poco rivelatoria descrizione che recita: "Addentrati nella città di Yharnam attraverso gli occhi dei suoi abitanti, quando nuovi cacciatori scendono in strada per combattere la crudele e insolita epidemia che ha attanagliato la città. Nel buio della notte, le famiglie e la fede verranno messe alla prova".

Non è la prima volta che Bloodborne diventa un fumetto, a testimonianza della vitalità di un franchise composto da un unico capitolo pubblicato su PS4 sette anni fa. Giusto il mese scorso Titan Comics ha lanciato sul mercato il Bloodborne: 1-3 Boxed Set, una raccolta contenente i volumi The Death of Sleep, The Healing Thirst e A Song of Crows, oltre a delle cartoline che riproducono le cover dei singoli tomi.

Nel frattempo, il mito continua a vivere in un Demake di Bloodborne gratis in stile PSX, mentre i ragazzi di FromSoftware si apprestano a lanciare Elden Ring.