Bloodborne tornerà su PS6? 'Il nuovo hardware valorizza i Remake', per Miyazaki

Nella giornata dominata dall'annuncio della data d'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, il boss di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha condiviso delle importanti riflessioni sull'interesse della community per il rumoreggiato Remake di Bloodborne.

Intervenuto ai microfoni di Eurogamer.net, il papà della serie di Dark Souls non nasconde che "ci rende molto felici vedere quante persone siano ancora appassionate a Bloodborne, d'altronde è un videogioco a cui teniamo tantissimo, proprio come i nostri fan".

Riallacciandosi indirettamente al lavoro svolto dal team Bluepoint con il Remake di Demon's Souls che ha accompagnato il lancio di PlayStation 5, Miyazaki guarda al futuro e, pur senza citare espressamente PS6, sottolinea che "un nuovo hardware è sicuramente una componente molto importante del lavoro che si svolge per dare forma e valore a questo genere di remake. Ti consente di ottenere qualcosa che non avresti mai considerato con le precedenti generazioni di hardware".

Il boss di FromSoftware, ad ogni modo, ritiene che la potenza computazionale e le funzionalità avanzate dell'hardware di nuova generazione non siano gli unici aspetti da considerare per un Remake come quello di Bloodborne: "L'hardware non è tutto. Certo, dal punto di vista dell'utente, l'hardware moderno è un fattore importante perché è un qualcosa che consente a più giocatori di apprezzare i tuoi lavori passati. Ma sono un giocatore a mia volta, e in quanto tale so che l'hardware può essere una ragione semplice per realizzare un Remake ma so anche che l'accessibilità è altrettanto importante. L'accessibilità può essere davvero la forza trainante nel lavoro che si svolge per portare un vecchio gioco su una nuova piattaforma".

Tornando a Bloodborne, Miyazaki conclude spiegando che "mi rende davvero felice vedere tutto questo interesse per Bloodborne, è un titolo a cui sono molto legato e lo stesso dicasi per il mio staff. Quando ascoltiamo tutte queste voci appassionate della community, ovviamente ci sentiamo elettrizzati e ci fanno sentire molto fortunati".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale dedicato a tutti i contenuti tagliati da Bloodborne.