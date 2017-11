Bloodborne: trovato per la prima volta un mostro presentato nel 2014

Nel corso della Playstation Experience 2014, Miyazaki presentò per la prima volta i Chalice Dungeon di Bloodborne mostrando una sequenza di gameplay in cui il giocatore affrontava un "Flaming Undead Giant" (gigante fiammeggiante non morto).

A quanto pare, fino a questo momento nessuno era riuscito a incontrare la suddetta creatura nel gioco vero e proprio (o almeno l'evento non era stato ancora documentato) e in molti hanno dunque dato per scontato che From Software avesse infine deciso di rimuovere questo particolare nemico dal titolo. Ebbene, dopo ben 3 anni, l'utente KolbrotKommander si è ritrovato davanti il gigante fiammeggiante non morto girovagando in un livello creato con un Calice delle origini contaminato e maledetto di profondità 4. Se volete affrontare anche voi il temibile mostro, il glifo per accedere al dungeon in questione è pa6ssc6u. La scoperta ha dato nuova linfa alla community: molti giocatori hanno fatto ritorno a Yharnam per dare la caccia all'ormai leggendaria creatura, mentre altri sono tornati a esplorare il virulento labirinto di catacombe che giace al di sotto della città per disseppellire altri segreti che potrebbero ancora annidarsi all'interno. Come direbbe qualcuno di nostra conoscenza: "And so, the hunt begins again".